Recordkijkcijfer Pauw dankzij Max Verstappen

De laatste aflevering van Pauw dit seizoen heeft vrijdagavond bijna 1,2 miljoen kijkers getrokken. Goed voor de zevende plek in de Dag Top 25 van Stichting KijkOnderzoek. De talkshow van Jeroen Pauw trok zelfs meer kijkers dan ooit en dat was vooral te danken aan F-1-coureur Max Verstappen die er te gast was.

Als eerste Nederlandse autocoureur zegevierde de achttienjarige Limburger vorige week in een race uit de Formule 1. Hij is daardoor de jongste winnaar ooit van een grand prix en verbeterde de prestatie van zijn vader Jos, die in zijn actieve carrière 'slechts' twee keer derde wist te worden.

Concurrent RTL Late Night, dat doorgaans meer tv-kijkers trekt dan Pauw, staat in de daglijst van SKO met 1,1 miljoen kijkers op de negende plek.