Ruud Gullit: "Wij maken ons voetbal kapot"

Welke daad heeft je in al die jaren het meest trots gemaakt?

Hij dacht lang na, in eerste instantie. Begon toen over z’n moeder. Bepaald geen toonbeeld van kracht, verzekerde hij. Kwetsbaar zelfs.

„Een vrouw die het liefst op de achtergrond blijft. Veel meegemaakt, breekbaar, maar gezegend met een ongekende goedheid. Vaak veel te lief voor deze wereld, vond ik altijd. Toch heb ik van haar geleerd dat goedheid het op den duur altijd wint van brute kracht. Als ik in mijn leven iets van haar wijsheid in de praktijk heb gebracht, ben ik daar met terugwerkende kracht trots op. Maar veel trotser ben ik op haar. Slechte mensen hebben ook een functie. Ze laten zien welke kant je niet op moet. Mijn moeder is daarbij altijd mijn kompas geweest.”

Een uur later, met z’n vork een stukje afhakkend van z'n gebakken opgeklopte eieren:

„Weet je wat mijn ego meer heeft gestreeld dan ik voor mogelijk hield? Dat reclamespotje voor het heropende Rijksmuseum. Ik voelde me door mijn rolletje daarin een stukje van de Nederlandse geschiedenis. Heeft me geraakt. Het zegt wel iets dat je voor zo’n campagne wordt gevraagd, spookte door m’n hoofd. Dat ook mijn moeder er een rol in speelde, maakt het onvergetelijk. Zij heeft mij gevormd. M’n vader had een tweede gezin, was er wel, maar ook weer niet. Toch heb ik nooit het gevoel gehad dat ik wat miste. Heb jij m’n vader in z’n nadagen nog pogingen zien doen om de chaos in het Surinaamse voetbal op te lossen? Ja, hij was altijd een soort Don Quichot. Maar daar werd de puinhoop vaak niet minder groot door, hahaha. Hij wilde chaos oplossen met chaos. Hij heeft me voetbal bijgebracht, maar m’n basis ligt bij mijn moeder.”

Vroeger, als voetballer, stond Ruud Gullit bovenop de berg. Zo voelde het. Europacups gewonnen met AC Milan, de enige Oranje-aanvoerder uit de geschiedenis die een hoofdprijs in z’n handen had (EK ’88). Geleefd worden, vliegtuig in, vliegtuig uit, overal naartoe maar niks zien. Nu, als voetbalanalist annex beroepsberoemdheid, waant hij zich ergens beneden aan diezelfde berg.

„Maar eigenlijk is dit leven veel leuker...”

Lees het hele interview met Ruud Gullit zaterdag 21 mei in VRIJ Magazine, de nieuwe weekeindebijlage van De Telegraaf