Mogelijk Worldvision Songfestival op komst

“Het is een van de ideeën waar we mee spelen”, zegt Johan Bernhagen, producent van het songfestival tegen de Zweedse staatsomroep SVT.

Volgens Bernhagen blijft het songfestival onverminderd populair, ook buiten Europa. “Daar moeten we van profiteren.” De producent ziet wel iets in uitbreiding naar andere continenten. “We zijn al eens gevraagd om iets in Amerika te doen”, zegt hij. “Azië heeft ook interesse.”

Of het liedjesfestival echt een wedstrijd wordt waaraan de hele wereld mee kan doen, is nog lang niet duidelijk. “Er zijn wel enkele ambitieuze plannen, zowel bij ons als bij de European Broadcast Union (EBU)”, zegt Bernhagen. “Maar we moeten nog kijken hoe we daar vorm aan geven.” Hij denkt in ieder geval dat het festival nog groter kan worden.