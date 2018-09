Lady Gaga speelt Cilla Black in biopic Dionne Warwick

De zangeres kreeg - tot verbazing van velen... - zelfs een Golden Globe voor haar rol in de serie en probeert het nu op het witte doek. Gaga zal de rol van de Britse televisiepersoonlijkheid en zangeres Cilla Black spelen in de biopic Dionne, naar het levensverhaal van zangeres Dionne Warwick, meldt Variety.

Ex- Destiny's Child van het eerste uur LeToya Luckett speelt de rol van Dionne. De film richt zich vooral op Dionne's leven van 1962 tot 1968, toen ze megahits scoorde met 'Alfie' en I Say a Little Prayer'. Het is nog onbekend wanneer de film uitkomt.

De reden dat Cilla een grote rol in haar leven speelde, was omdat de in 2015 overleden tv-persoonlijkheid volgens Dionne haar nummers jatte. "Zij is mijn aartsvijand", zei Dionne eerder al fijntjes over Cilla.

Dionne is de nicht van wijlen Whitney Houston.