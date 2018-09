Tom Hanks onder vuur in Inferno

Hanks kruipt na The Da Vinci Code en Angels & Demons in de nieuwe film van regisseur Ron Howard opnieuw in de huid van Robert Langdon. In de onlangs vrijgegeven eerste trailer wordt duidelijk dat zijn personage het lot van de mensheid moet bepalen. Langdon moet beslissen of de helft van de mensheid direct sterft of dat de hele mensheid nog een eeuw in leven mag blijven. De film is zoals het boek vernoemd naar het werk van de middeleeuwse dichter Dante.

Inferno moet vanaf 20 oktober 2016 in de bioscopen draaien.

Bekijk de eerste beelden van Inferno hieronder.