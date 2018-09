Bon Bini Holland, Publieke Werken op Netflix

Dat heeft de Nederlandse sales agent Dutch Features Global Entertainment bekendgemaakt op het festival van Cannes.

De twee hits behoren tot een pakket van vier films die Netflix heeft verworven. De andere twee films zijn You Carry Me, een drama uit Montenegro, en Suicide, een actiethriller die zich in Jeruzalem afspeelt.

Het is nog niet duidelijk wanneer de twee Nederlandse titels exact beschkbaar komen via Netflix. "Deze deal is een belangrijke mijlpaal voor de Nederlandse cinema: twee grote Nederlandse films, die al zeer succesvol bleken in de bioscoop, zullen binnenkort beschikbaar zijn voor miljoenen abonnees over de hele wereld”, stelt Pim van Collem, CEO van Dutch Features.

De komedie Bon Bini Holland vertelt over een kruimelcrimineel (Jandino Asparaat) die hoopt een grote fraudedeal te kunnen sluiten. Publieke werken is de verfilming van het gelijknamige boek van schrijver Thoms Rosenboom.