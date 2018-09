The Rock wil familie Williams trots maken

Williams speelde in 1995 de hoofdrol in de succesvolle film over een man die 26 jaar in het spel Jumanji heeft vastgezeten. De komiek pleegde in de zomer van 2014 zelfmoord. In een Instagrampost over de voortgang van de nieuwe film stond Johnson maandag stil bij Williams.

"De liefde en respect die ik voor deze man heb is grenzeloos. Jullie hebben mijn woord; we zullen zijn naam en het personage Alan Parrish eren. Zij zullen op een oprechte en coole manier voor altijd vereeuwigd worden in de wereld van Jumanji. Ik heb een idee hoe we dat gaan doen en ik denk dat zijn familie trots zal zijn."

The Rock denkt ook dat zijn plan in de smaak zou zijn gevallen bij Robin Williams zelf. "Robin kijkt op ons neer en zal moeten lachen, denkend aan die keer dat ik hem voor het eerst ontmoette en zo onder de indruk was dat ik me als een mompelende idioot gedroeg."

De remake van Jumanji moet in 2017 in de bioscoop verschijnen. Naast Dwayne Johnson heeft ook Kevin Hart een rol in de film van regisseur Jake Kasdan.