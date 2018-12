Bond-regisseur Hamilton (93) overleden

Hij werkte in die rolprenten samen met legendarische Bond-vertolkers Sean Connery en Roger Moore. Laatstgenoemde verklaarde via Twitter ,,ongelofelijk verdrietig'' te zijn door het verscheiden van de regisseur.

De in Parijs geboren Hamilton regisseerde naast de Bond-films een reeks andere films met onder anderen Michael Caine en Harrison Ford. Hij begon zijn carrière als assistent van Carol Reed die onder andere de beroemde film The Third Man maakte met Orson Welles. In die rolprent fungeerde Hamilton als dubbelganger voor Welles in enkele scenes.

Incredibly saddened to hear of the passing of Guy Hamilton, who directed 4 James Bond films, including Goldfinger. pic.twitter.com/yqtIgaK4EL— James Bond (@jamesbondlive) April 21, 2016

We're saddened to hear that Guy Hamilton, director of four James Bond films, has died. https://t.co/gsDXZ4LVyS pic.twitter.com/3hAL70DZRg— BAFTA (@BAFTA) April 21, 2016