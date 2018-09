Filmrecensie: Trumbo

Bryan Cranston (Breaking bad) geeft daarin gestalte aan een prominente scenarioschrijver die op de zogenaamde ’zwarte lijst’ belandde en niet meer mocht werken.

Dalton Trumbo (1905-1976) was waarschijnlijk het beroemdste lid van de Hollywood 10, filmprofessionals die in 1947 weigerden om vragen van een onderzoekscommissie te beantwoorden over hun politieke voorkeuren. Ze werden daarvoor veroordeeld en zelfs opgesloten.

Na hun vrijlating kwamen ze officieel niet meer aan de bak, waarna er een levendige handel ontstond in onder pseudoniem geschreven scripts. Onder meer van Trumbo, die er zelfs twee Oscars mee in de wacht sleepte voor respectievelijk Roman holiday en The brave one. Al kon hij die natuurlijk niet zelf in ontvangst nemen.

Jay Roach (Austin Powers, Meet the parents) staat vooral bekend als komedie-regisseur. Hij propt wat al te veel verwikkelingen in dit biografische drama en toont zich daarbij niet geheel toonvast. Solide acteerwerk houdt de boel toch bij elkaar, waarbij naast Bryan Cranston ook Helen Mirren als de rabiaat rechtse roddelkoningin Hedda Hopper weet te boeien. Ook grappig: John Goodman en Louis C.K. als producenten van pulpfilms. Trumbo is verder vooral aardig voor mensen met interesse in de historie van Hollywood.