Porsche niet schuldig aan dood Walker

De vrouw van Rodas had de rechtszaak tegen Porsche aangespannen omdat volgens haar ontwerpfouten in de Porsche Carrera GT uit 2005 de oorzaak waren van het ongeluk waarbij haar man en Walker omkwamen.

De rechter achtte dat echter niet bewezen, melden Amerikaanse media. De autofabrikant werd van alle beschuldigingen, waaronder ook nalatigheid en dood door schuld, vrijgesproken.

De vrouw claimde onder meer dat een „naar behoren functionerende kooiconstructie” de dood van haar man had kunnen voorkomen. Volgens de rechter is uit onderzoek gebleken dat de inzittenden omkwamen doordat ze tegen elkaar werden gegooid, iets wat een kooiconstructie niet had kunnen voorkomen.

Er loopt nog een vergelijkbare rechtszaak tegen Porsche van de dochter van Paul Walker, Meadow.

Showbizzsite TMZ meldde eerder dat Rodas tussen de 130 en 150 kilometer per uur zou hebben gereden toen hij tegen een lantaarnpaal botste.

De twee kwamen november 2013 om het leven bij een auto-ongeluk in Californië. De Porsche waarin ze reden draaide na de crash 180 graden en brak bijna in tweeën voordat hij in vlammen opging. Walker en Rodas zouden vrij snel aan hun verwondingen zijn overleden.