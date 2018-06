Edwin Jonker speelt hoofdrol in Chorus Line

Dat heeft producent Dommelgraaf & Cornelissen zondag bekendgemaakt. De voorstelling is vanaf november door het hele land te zien.

Jonker speelde eerder onder meer in The Lion King en is nu te zien in The Beauty and the Beast. De voorstelling stopt in september in het Circustheater om plaats te maken voor een heropvoering van The Lion King. Holwerda was eerder te zien in Mamma Mia, Grease en Fame. Voor haar is het de eerste grote musical sinds zij in maart 2015 een tweede kind kreeg met haar echtgenoot, acteur Jim Bakkum.

Belangrijke bijrollen in A Chorus Line zijn er voor Fleur Jagt en Leon de Graaf. De musical speelt zich af op een kaal toneel in een Broadwaytheater, waar een groep dansers auditie komt doen voor een rol. Het publiek krijgt een kijkje in hun levens en hun motieven om voor dit onzekere vak te kiezen. De muziek is gecomponeerd door Marvin Hamlisch, de teksten zijn van Edward Kleban.

Broadway

De voorstelling ging in 1975 op Broadway in première en staat te boek als een van de langstlopende musicals ooit. De show werd in New York meer dan zesduizend keer gespeeld en won negen Tony Awards. In 1985 volgde er een filmversie met onder meer Michael Douglas in een van de hoofdrollen.

Het is voor het eerst in vijftien jaar dat de dansmusical A Chorus Line in Nederland te zien is. Het stuk was voor het laatst in de Nederlandse theaters te zien in het seizoen 2001-2002, toen in een versie met onder meer Wilbert Gieske, Anouk van Nes en Hein Gerrits in de hoofdrollen. Die laatste won er toen een Musical Award voor.