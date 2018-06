Mike Boddé klaar met cabaret

De 49-jarige Rotterdammer heeft de VARA laten weten na drie seizoenen te stoppen met het cabaretprogramma Cojones. Dat meldt de Volkskrant. Eerder was hij onder meer te zien in shows als Kopspijkers, Koppensnellers en Kanniewaarzijn. Ook had hij met Thomas van Luyn enige tijd zijn eigen programma op televisie: De Mike & Thomas Show.De laatste tijd liet Boddé al meer van zijn andere kant zien. Zo is hij de vaste musicus in het klassiekemuziekprogramma Podium Witteman van Paul Witteman.

