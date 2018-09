VIDEO Hebbeding voor voetbalvrouwen: Evoque Convertible

Courchevel - EERSTE TESTNOTITIES - Autovisie-testredacteur Dries van den Elzen testte in het mondaine Franse skiresort Courchevel het ultieme hebbeding voor gefortuneerde zonaanbidders. De Range Rover Evoque Convertible is als dakloze SUV uniek in zijn soort. Maar is het ook een geloofwaardige en geslaagde cabrio? Autovisie zocht ‘t voor je uit in deze mobiel gefilmde Autovisie Vlog.