Eerste testnotities: Opel Astra Sports Tourer

Visuele onderbreking

Die staat uiteraard op hetzelfde lichtere platform van de vijfdeurs Astra en deelt ook diens stijlkenmerken. Zo is in de c-stijl een chroomrand verwerkt die de flanken visueel onderbreekt om de auto er dynamischer uit te laten zien. En dat is best gelukt, want de Sports Tourer ziet er vlot uit.

Ruimer

De buitenafmetingen zijn nauwelijks anders dan die van zijn voorganger, maar binnenin is de nieuweling wel ruimer. Vooral op de achterbank groeide hoofd- en beenruimte. Ook de bagageruimte nam toe en is nu maximaal 1630 liter. En net als bij diverse andere stations kun je de achterklep met een voetbeweging onder de bumper laten openen.

Nieuwe dieselmotor

De Astra Sports Tourer is leverbaar met dezelfde benzine- en dieselmotoren als de hatchback. Nieuw in het gamma is een 1.6 biturbodiesel met 160 pk en een koppel van 350 Nm. Deze topdiesel is standaard gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Met deze motor is de Astra een heerlijkheid: stil, snel en met karrenvrachten koppel. Veel schakelen is niet nodig, al lijkt de motor vanaf lage toeren toch even tijd nodig te hebben voordat de turbo echt op toeren is.

Vanaf medio april staat de Astra Sports Tourer bij de Opel-dealer met een prijskaartje vanaf 22.295 euro.

Plus

+ Fraai uiterlijk+ Ruimer op achterbank en in kofferbak+ Krachtige en stille biturbodiesel

Min

- Trekkracht vanaf lage toeren