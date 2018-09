Jesus Christ Superstar terug in Nederland

Dat meldt producent TEC Entertainment donderdag.

Jesus Christ Superstar was afgelopen december in Den Haag te zien. Na de serie uitverkochte voorstellingen werden hoofdrolspeler Ted Neeley en de producent overstelpt met verzoeken nog eens een keer terug te keren naar Nederland en daar geeft TEC Entertainment dus gehoor aan.

''Ik ben heel gelukkig dat het Nederlandse publiek de prachtige rockopera Jesus Christ Superstar in hun hart heeft gesloten. De reacties waren ongelooflijk hartverwarmend. Ik verheug me erop om naar Nederland terug te keren en alle fans opnieuw te kunnen ontmoeten. Dat we onze tournee van deze geweldige rockopera mogen starten in een rocktempel, de Heineken Music Hall, waar rocksterren als Van Morrison, de Simple Minds en Joe Cocker ons zijn voorgegaan, vind ik heel bijzonder!'', aldus Neeley.

Laatste week

De rockopera met muziek van Andrew Lloyd Webber en teksten van Tim Rice vertelt de laatste week uit het leven van Jezus, gezien door de ogen van zijn beste vriend en verrader Judas. Bekende nummers zijn I Don't Know How to Love Him, Superstar en Gethsemane.

Ted Neeley speelde in de gelijknamige film uit 1973 eveneens de rol van Jezus. In de Engelstalige productie is Neeley te zien naast zijn filmcollega's Yvonne Elliman als Maria Magdalena en Barry Dennen als Pontius Pilatus.