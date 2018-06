Melanie Martinez naar de Melkweg

Met haar ‘Cry Baby Tour’ doet de excentrieke zangeres voor het eerst Nederland aan.

De twintigjarige Melanie Martinez wordt een van de meest uitdagende popsterren van de Verenigde Staten genoemd. De Amerikaanse vergaarde haar roem voor het eerst in 2012 toen ze meedeed met ‘The Voice’ en onder de vleugels van Maroon 5-zanger Adam Levine doorstootte tot de laatste zes van het programma.

Zij ontvangt in het programma veel lof voor de manier waarop ze nummers als ‘Seven Nation Army’ en Britney Spears’ ‘Toxic’ op geheel eigen wijze weet neer te zetten door het allemaal een tandje langzamer in te zetten.

Op die tour is ze doorgegaan sinds ze weg is bij The Voice.Haar single ‘Dollhouse’ klinkt lieflijk maar wie goed luistert naar de tekst, komt erachter dat de Amerikaanse singer-songwriter zware thema’s als overspel en drugsgebruik niet schuwt.

Haar clips bij elkaar zijn goed voor meer dan 180 miljoen views op YouTube. Haar debuutalbum ‘Cry Baby’ eindigde hoog in de Billboard Top 200 en de pers is bijna unaniem lovend. New York Times roemt de rinkelende keyboards en krachtige pop die een ‘candy-coated’ variatie is van de pop die we van Lorde en Lana Del Rey kennen.

De kaartverkoop voor de show van Melanie Martinez gaat vrijdag 11 maart om 10:00 uur via de website van ticketmaster van start.