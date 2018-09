Superman geeft Batman ervan langs

De spannende beelden werden maandagavond tijdens de Jimmy Kimmel Show vrijgegeven. In de clip is een deel van het gevecht tussen Batman gespeeld door Ben Affleck en Superman 'Henry Cavill' te zien. Het gaat er heftig aan toe tussen de twee superhelden. "Ik had je allang kunnen doden, als ik dat zou willen", bedreigt Superman. Batman laat het er niet bij zitten en besluit zijn tegenstander op een andere manier terug te pakken.

De superhelden-film van regisseur Zack Snyder zou wel eens de duurste film ooit kunnen worden. Warner Bros. heeft een budget van maar liefst 410 miljoen dollar voor de film uitgetrokken. In de film worden de heren bijgestaan door Gal Gadot die de rol van Wonder Woman vertolkt en Amy Adams die in de huid van Lois Lane kruipt.

Batman v Superman: Dawn of Justice draait vanaf 24 maart 2016 in de Nederlandse bioscoop.