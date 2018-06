 Sam Smith wint Oscar voor Beste filmlied

Smith zong het lied voorafgaand aan de uitreiking van de prijs live op het podium.

Het is de tweede achtereenvolgende Bondfilm die een Oscar wint voor beste song. Twee jaar geleden werd Adele bekroond voor haar lied voor de film Skyfall. De laatste keer daarvoor dat een Bondfilm het beeldje won was in 1965. Sam Smith droeg zijn beeldje op aan de homogemeenschap. "Ik las laatst een uitspraak van Ian McKellen dat nog nooit eerder een openlijk homoseksuele man een Oscar heeft gewonnen", aldus Smith. "Ik ben het wel, en ik ben er trots op."

Eerder op de avond ging de prijs voor beste documentaire naar Amy, de film die regisseur Asif Kapadia maakte over de vijf jaar geleden overleden zangeres Amy Winehouse. In de film probeert Kapadia te achterhalen waar het fout ging in de carrière van de talentvolle Britse soulzangeres.

De prijs voor beste soundtrack ging naar de Italiaanse componist Ennio Morricone, die de prijs won voor zijn muziek voor de film The Hateful Eight van Quentin Tarantino. Het is de eerste maal in zijn carrière dat de 87-jarige Morricone een Oscar wint.