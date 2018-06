Meerdere gezichten voor Hyundai Ioniq

Hyundai geeft de Ioniq per aandrijflijn een eigen gezicht. Zo beschikken de types met hybride-aandrijflijn over een vrij traditioneel front met grote grilles. De elektrische versie heeft echter een gesloten neuspartij, waardoor de elektro-auto tamelijk vreemd oogt. Daar staat tegenover dat de elektrische Ioniq direct als zodanig herkenbaar is. Een kleiner verschil tussen de elektrovariant en de types met verbrandingsmotor is de kleur van enkele afwerkingsdetails. De elektrische Ioniq beschikt over koperkleurige details. Op de andere twee versies kleuren die blauw. De Ioniq wordt op de autoshow van Genève voor de eerste maal als familie getoond. De hybridetypes zijn reeds tijdens een groots event in Zuid-Korea gepresenteerd.

Elektro

De elektrische variant krijgt de beschikking over een 88 kW (295 Nm) sterke elektromotor. Hij wordt gevoed door een lithium-ion-polymeer batterij. Met een volle acculading is de elektro-Ioniq in staat om een afstand van 250 kilometer (volgens de Europese verbruiksmeethode) af te leggen. De opgegeven topsnelheid bedraagt 160 km/h.

Plug-in hybrid

In de plug-in hybrid monteert Hyundai een 45 kW sterke elektromotor en een 8,9 kWh lithium-ion-polymeer batterij. De variant is in staat om 50 kilometer elektrisch te rijden, waarna de 1,6 liter viercilinder benzinemotor met 105 pk het overneemt. Het officiële verbruikscijfer geeft Hyundai niet op. De fabrikant claimt dat de CO2-uitstoot 34 g/km bedraagt. De Hybrid-versie komt tot 81 g/km aan CO2-emissie. De fabrikant gebruikt dezelfde 1,6 liter benzinemotor en koppelt die aan een 43,5 kW sterke elektromotor en een batterij van 1,56 kWh. Het model kan enkele kilometers op volledig elektrische kracht rijden. Zowel de Plug-in als Hybrid is aan een zestrapsautomaat met dubbele koppeling gekoppeld. Voor de elektroversie maakt Hyundai gebruik van een continu variabele transmissie.

Nederland

Hyundai zal aan het einde van de zomer de Ioniq in Nederland als Hybrid en als Electric brengen. De Plug-in Hybrid wordt komend jaar pas verwacht.