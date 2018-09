Rick Astley en Robin S bij Toppers

Dat werd vrijdag bekendgemaakt in een persbericht. Het thema van de Toppers is deze keer Royal Night of Disco.

De Britse ster Rick Astley is vooral bekend van zijn grote hit 'Never Gonna Give You Up'. Hij verkocht tientallen miljoenen platen. Robin S scoorde in de jaren negentig grote hits met Show Me Love en Luv 4 Luv.

René Froger, Jeroen van der Boom en Gerard Joling zingen tijdens de concerten vooral de grootste hits uit de jaren zeventig en tachtig. De dresscode voor de nieuwe concertreeks is 'Glitter gold with a colourful touch of disco'.