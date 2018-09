Porsche: 'Minder winstgroei door investeringen'

“Er komen veel nieuwe producten aan”, zei Blume. “Daarom kunnen we niet meer zulke grote sprongen maken in onze resultaten.” Porsche gaat ongeveer 1 miljard euro investeren in zijn fabriek in Zuffenhausen, waar in de toekomst zijn eerste elektrische model gemaakt gaat worden, gebaseerd op het Mission E-studiemodel.

Winstcijfers

Porsche heeft echter niets te klagen, want vorig jaar verkocht het merk voor de eerste keer meer dan 200.000 auto’s, vooral door het succes van de Macan. De winstcijfers van de autofabrikant moeten nog bekendgemaakt worden, maar in 2014 kon Porsche aan de bovenkant van de streep er 2,72 miljard euro bijschrijven.