Nissan en Kia grote exporteurs nieuwe auto's

Het gaat om precies 6.773 nieuwe personenauto's. De spiksplinternieuwe auto's zijn afgelopen jaar op kenteken gezet en korte tijd later weer uitgeschreven. Vooral de modellen van Kia en Nissan worden na de kentekenregistratie opvallend vaak uitgeschreven. In de top 10 neemt de Sportage van Kia de eerste plaats in. Van de SUV werden 1.332 nieuwe exemplaren met bouwjaar 2015 uitgeschreven. De Cee'd, Picanto en Carens van Kia eisen een plek in de top 10 op. Met eveneens vier modellen is ook Nissan goed vertegenwoordigd in de top 10. Van het Japanse merk zijn de Juke, Leaf, Note en Qashqai populaire exportmodellen.

Niet tegenwerken

Nissan laat in een reactie weten dat "dealers auto’s ook aan buitenlandse eindgebruikers mogen leveren", wat volgens de importeur de export verklaart. "Nissan Nederland mag en wil dat niet tegenwerken." De woordvoerster van Kia Motors Nederland laat desgevraagd weten: "Ons commerciële beleid is alleen gericht op de Nederlandse klant, maar door onze aantrekkelijke prijzen als gevolg van de strenge Nederlandse CO2-regelgeving, zijn er vorig jaar relatief veel auto’s van Kia vanuit het buitenland besteld. Wij controleren daarbij goed of onze Kia-dealers de auto’s alleen aan een daadwerkelijke klant verkopen. Het is onze Kia-dealers immers niet toegestaan om auto's te verkopen aan een niet-erkende wederverkoper.” De Bovag geeft aan dat er sprake is van vrij handelsverkeer tussen de verschillende Europese landen.

Bonussen

Nieuwe auto's zijn voor buitenlandse kopers in vrijwel alle gevallen zeer aantrekkelijk geprijsd. Door de hoge belastingdruk in Nederland liggen de nettoprijzen vaak lager dan in omringende landen. De belastingvrije prijs van een auto met een hoge CO2-uitstoot ligt extra laag, aangezien het model inclusief de CO2-BPM zich anders uit de markt prijst ten opzichte van de concurrentie. Om te voorkomen dat buitenlanders in Nederland een nieuwe auto bestellen, kiezen verschillende fabrikanten ervoor om de marktintroductie van nieuwe modellen na die in andere Europese landen te laten plaatsvinden.

Overigens filtert het RDW de geëxporteerde auto's relatief snel uit de verkoopstatistieken. Voor dealers telt een verkochte exportauto niet mee in de bonusregeling vanuit de importeur, tenzij de auto op Nederlands kenteken is gezet.

Export auto's uit 2015. Totaal 6.773 auto's

Merk - model - volume

1. Kia Sportage: 1.332 stuks2. Nissan Juke: 7893. Opel Mokka: 4624. Nissan Leaf: 3545. Kia Cee'd SW: 3126. Kia Picanto: 3027. Nissan Note: 2938. Nissan Qashqai: 2589. Volkswagen Golf: 23810. Kia Carens: 223