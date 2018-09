BMW 7 Serie kan nu echt automatisch inparkeren

RIJSWIJK - Een van de highlights op BMW's fonkelnieuwe 7 Serie is het automatisch inparkeersysteem, waarbij de chauffeur naast de auto kan staan om de limousine automatisch het parkeervak in of uit te laten rijden. Hoewel de voorziening al in november werd aangekondigd, is de optie pas vanaf maart op alle versies leverbaar. Tot op heden werd alleen de 730d ermee geleverd.