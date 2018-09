David Schwimmer genoot van Friends-reünie

Schwimmer, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Courteney Cox en Lisa Kudrow kwamen afgelopen weekeinde weer bijeen om regisseur James Burrows te eren.

“Het was heerlijk om weer allemaal in dezelfde ruimte te zijn”, zei Schwimmer tegen Entertainment Tonight. Alleen Matthew Perry was niet bij de hereniging, hij moest verstek laten gaan omdat hij in Londen zijn handen vol heeft aan een toneelstuk.

Schwimmer vond het mooi dat hij Burrows in het zonnetje kon zetten omdat hij onlangs zijn duizendste aflevering van een tv-serie regisseerde. “Hij is een erg goede regisseur en heeft destijds echt geholpen een geheel te maken van de cast.”

De special, waarin behalve de castleden van Friends ook acteurs uit andere bekende komedies te zien zijn, wordt volgende maand uitgezonden in de Verenigde Staten.