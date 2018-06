Ondernemingsraad tegen plan Volkswagen

Bestuursvoorzitter Herbert Diess wil de productiviteit met 10 procent verhogen dit jaar, een stap die volgens de or kan leiden tot ontslagen. "We staan niet achter prestatiegerichte maatregelen", zei Osterloh. "In principe zien we productiviteit als een positief iets, maar we verwachten dat Volkswagen tegelijkertijd baanzekerheid toezegt."

Diess heeft een twaalfstappenplan opgesteld, waarin regionale afdelingen van Volkswagen meer macht moeten krijgen en waarin de besluitvorming vergemakkelijkt dient te worden. "Het plan zorgt voor meer onrust onder toch al geschokte medewerkers. Er zijn meer vragen dan antwoorden op dit moment en dat is slecht", aldus Osterloh.