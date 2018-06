Filmrecensie: The Boy

Toch wel, met de kanttekening dat deze film van William Brent Bell (The devil inside) één van de leukere nagelbijters is. Zeker als blijkt dat de kleine waar de nanny op moet passen een levensechte pop is genaamd Brahms Heelshire.

De ’ouders’ van het porseleinen joch hebben hun hielen nog niet gelicht of kinderstemmen klinken, kledingstukken verdwijnen en een grammofoon begint vanzelf (Brahms!) te spelen. Is het verbeelding? Of haalt hier een spook, geest of entiteit grappen uit? The boy mag dan niet hemelbestormend vernieuwend zijn, toch kijkt dit spookhuisritje lekker weg. Bell weet een prettig onheilspellend sfeertje te creëren, het Grote Geheim dat Huize Heelshire herbergt intrigeert tot het einde en de sterke hoofdrolspeelster Lauren Cohan ontpopt zich als een geduchte opponent van de mysterieuze pop. Maar deze stoere dame heeft in de succesvolle zombieserie The walking dead dan ook grotere zakken bij het vuil gezet.