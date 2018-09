Nieuwe naam, scherper geprijsd: Mercedes SLC

De SLK is niet meer. Na twintig jaar wijzigt Mercedes de aanduiding van de populaire cabriolet in SLC. Voor Mercedes is de vernieuwde open tweezitter door zijn nieuwe naamgeving duidelijker binnen het programma te positioneren. De C staat voor C-Klasse, waardoor je als consument nu precies weet waar je de auto binnen de Mercedes-familie plaatst.

Uitgekleed

Feitelijk is de SLC nog steeds een SLK. Het model heeft een kleine facelift ondergaan, waarbij hoofdzakelijk het front, de type-aanduiding en het motorenprogramma zijn aangepakt. Achter het vernieuwde front schuilen in alle gevallen andere motoren. Het nieuwe instapniveau is de SLC 180. Hij komt voor de dag met een 1,6 liter turbomotor, goed voor 156 pk en 250 Nm. Het blok brengt de tweezitter in 7,9 tellen van stilstand naar 100 km/h. De top bedraagt 226 km/h. De aanduiding '200' blijft bestaan, maar aan het typeplaatje is voortaan een 2,0 liter in plaats van een 1,8 liter benzinemotor gekoppeld. Met 184 pk is de krachtbron even sterk. Het koppel neemt met 30 Nm toe tot 300 Nm. De '250', '250 CDI' en '350' zijn verdwenen. De SLK 55 AMG wordt vervangen door een SLC 43 en levert daardoor twee cilinders en 54 pk in. Door de motorwissel ligt ook de CO2-uitstoot fors lager en daar profiteert de Nederlandse koper direct van. De SLC 43 is twintig mille goedkoper dan de SLK 55 AMG.

Prijzen :

SLC 180: € 40.995,-

SLC 200: € 49.495,-

SLC 43 AMG: € 75.995,-