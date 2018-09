Jury kiest voor revolutie

Nooit eerder verliep de jaarlijkse prijsuitreiking op festival Noorderslag zoals zaterdag. Ten eerste was de traditionele bierdouche afgeschaft, wat tot boegeroep leidde bij het Groningse publiek. Toen vervolgens New Wave werd uitgeroepen als winnaar werd het stil. Tijdens het optreden van de groep dat volgde liep de zaal sneller leeg dan ooit.

Het Groningse, toch wat oudere publiek begreep de keuze niet voor dit collectief, waar onder andere Ronnie Flex deel van uitmaakt. Hun nummer 1-hit Drank & drugs kenden ze nog wel. Maar dat kon toch nooit genoeg zijn voor de Popprijs? Dat deze jonge rappers en producers vorig jaar onder jonge luisteraars een verpletterende indruk maakten was veel van hen ontgaan. Evenals de zestig miljoen streams op Spotify en tachtig miljoen hits op YouTube die New Wave scoorde met een album met dezelfde naam, dat niet eens fysiek uitgebracht is. Revolutionair, want nooit eerder boekte een Nederlandse act puur digitaal zoveel succes.

De keuze voor deze groep boven publieksfavorieten als Dotan, Kensington, Typhoon en Golden Earring is dus enigszins te begrijpen. Al blijven juryprijzen per definitie van tijd tot tijd discutabele winnaars opleveren. De Popprijs is daarop echt geen uitzondering.

Dertig keer werd deze belangrijkste muziekprijs van ons land tot nu toe uitgereikt. De afgelopen jaren met gevoelsmatig terechte en vooral actuele winnaars als Common Linnets (2014), The Opposites (2013), Racoon (2012), De Jeugd van Tegenwoordig (2011), Caro Emerald (2010) en Kyteman (2009). In 2008 echter was De Dijk de gelukkige vanwege de belangrijke rol de groep speelde in een halve eeuw Nederlandse popmuziek. Ook voor Mathilde Santing, Herman Brood en Claw Boys Claw eind jaren tachtig was de Popprijs meer een veredelde oeuvreprijs. Tevens baarde de jury al eerder opzien met eigenzinnige, niet voor de hand liggende winnaars. Dat was in 2006 het geval met Spinvis en nog eerder in 2000 met Arling & Cameron en in 1996 met Eboman. Tot nu toe overleefde de Popprijs alles…