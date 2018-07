McLaren gaat 20 auto's per dag bouwen

Mankracht

McLaren kan met name extra handen gebruiken om de Sports Series (570S en 540C) te bouwen. Alle vacatures hebben betrekking op functies bij het McLaren Production Centre in Woking. In totaal kunnen er 200 mensen aan de slag in de productiehal, 30 mensen op de kwaliteitscontroleafdeling en 20 mensen op de afdeling logistiek. De extra mankracht moet zorgen voor een output. Momenteel bouwt McLaren 14 auto’s per dag, maar dat aantal moet halverwege dit jaar op 20 uitkomen.

Dealernetwerk

De sportwagenproducent verkoopt auto’s in 30 landen, met in totaal 80 verkooppunten. Vorig jaar kreeg McLaren er 12 nieuwe verkooppunten bij in Seoul, Mexico City en Houston. Dit jaar moeten er opnieuw meerdere dealers worden aangesteld. De verkoop van tweedehands McLarens via het pre-owned programma zit ook in de lift. Vorig jaar werden er bijvoorbeeld 700 auto’s verkocht.