Suzuki's om van te watertanden

Maar helaas, de genoemde modellen zijn sowieso al voorbehouden aan Japan en deze kleine concept cars helemaal. Suzuki heeft ze ontworpen voor de Tokyo Auto Salon 2016, die in januari van start gaat.

De eerste heet Water Activity Concept en is een ‘outdoor’-versie van de Ignis. De Hustler Rough Road Style is een ieniemienie-Hummer met een verbaasde blik en terreinbanden die niet zouden misstaan onder een kruiwagen.

Van studiemodel drie worden we het hebberigst. Want de ‘gewone’ Alto Works GP is al om te watertanden, maar dit in MotoGP-kleuren aangeklede bommetje is… ahum… de bom. De boos kijkende Suzuki is een echte hot hatch, met 64 pk op een gewicht van 612 kg.