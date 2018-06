OCCASIONWIJZER: Alfa Romeo Mito

Motor/transmissie

Met de instapmotoren (70-100 pk) maakt de baby-Alfa zijn sportieve uitstraling nauwelijks waar. Met de sterkste benzinemotoren (155-170 pk) en dieselmotor (120 pk) komen die beter tot hun recht. Bij de MultiAir-motoren komen weleens problemen met de klepbediening voor.

Onderstel

Het onderstel is uitgesproken sportief en tamelijk stug. De elektrische stuurbekrachtiging is prettig direct, maar de elektromotor laat het weleens afweten, en dat is een dure reparatie.

Exterieur/interieur

De vormgeving van de MiTo is sterk beïnvloed door de Alfa Romeo 8C en 4C. Het interieur oogt stijlvol, alleen zijn de materialen niet allemaal van topkwaliteit en is de binnenruimte beperkt. Vanaf de facelift in 2013 heeft de MiTo een sterk verbeterd nieuw multimediasysteem met touchscreen.

Plus

+ Stijlvol ontwerp+ Sportief karakter+ Sterke turbomotoren

Min

- Tamelijk stug onderstel- Bescheiden binnenruimte- Onoverzichtelijke carrosserie

Prijs

€6.000 - €35.000 (www.gaspedaal.nl)