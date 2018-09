Giel wil hele leven Glazen Huis doen

Beelen begint zich woensdag op de een-na-laatste dag in het Glazen Huis in Heerlen wat slapjes te voelen, maar daar heeft hij alleen last van als hij de microfoon even aan een van zijn collega's moet afstaan. "Radio houdt me op de been. Radio maken en af en toe een sapje. Dan kun je dit volgens mij non-stop volhouden."

Oké, het gebrek aan privacy in de doorzichtige studio met drie dj's op een paar vierkante meter en overal camera's zit hem zo tegen het einde van de week af en toe dwars. En door de honger en het slaapgebrek nemen de emoties regelmatig de overhand. "Maar voor het goede doel doe ik alles. En hoe vaak je ook in het huis hebt gezeten, het went nooit."

Limburg

De twaalfde editie van Serious Request is de eerste in Limburg. Wat Beelen betreft, heeft het veel te lang geduurd voordat de jaarlijkse goededoelenactie van 3FM de zuidelijkste provincie aandeed. "Je voelt het hier aan alles, de sfeer is super, de mensen zijn warm, het is dag en nacht druk rond het huis. Dit is niet iets exclusief voor Heerlen, het is een feestje voor heel Limburg." Dat de actie in de stad veel publiek trekt, bevestigt ook de burgemeester van Heerlen. Hij rekent in totaal op zo'n 500.000 bezoekers.

Voor Beelen staat woensdagavond een bijzonder moment op het programma. Hij is op de valreep voor een dag beëdigd tot bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand, zodat hij in het Glazen Huis twee mensen in de echt mag verbinden. Het aanstaande trouwpartijtje geeft de dj behoorlijk wat spanning. "Ik vind het echt een ding, man wat ben ik zenuwachtig. Die mensen beloven elkaar straks van alles en daar ben ik dan verantwoordelijk voor." Zelf heeft hij de nodige ervaring -Beelen trouwde drie keer, met dezelfde vrouw- maar hij wenst het echtpaar dat straks tegenover hem in het Glazen Huis staat een ander soort huwelijk toe. "Iets serieuzer."