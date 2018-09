Luca de Meo nieuwe topman Seat

De Meo startte zijn carrière bij Renault en ging vervolgens via Toyota Europe bij de Fiat Group aan de slag, waar hij onder andere verantwoordelijk was voor Lancia, Fiat en Alfa Romeo. Sinds 2009 werkt hij voor de Volkswagen Group. In eerste instantie vervulde De Meo de rol van marketingbaas voor de personenautotak van Volkswagen en de Volkswagen Group. In 2012 stapte hij over naar Audi voor de rol van Sales en Marketing-baas.

Hij lost Jürgen Stackmann bij Seat af, die sinds mei 2013 in Spanje de scepter zwaait.