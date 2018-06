Purmerend aast op Glazen Huis

De Purmerendse ondernemers hebben al 175.000 euro toegezegd als het lukt, meldt RTV Noord-Holland.

De gemeente wil nu een bidbook opstellen om aan te geven wat Purmerend 3FM te bieden heeft. Eerder heeft ook provinciegenoot Hilversum al aangegeven het Glazen Huis naar de stad te willen halen.

Vanaf 18 december staat het Glazen Huis in Heerlen voor de twaalfde editie van de benefietactie 3FM Serious Request. Domien Verschuuren, Giel Beelen en Paul Rabbering laten zich dit jaar vrijwillig opsluiten om geld op te halen voor kinderen en jongeren in oorlogs- en conflictgebieden.

In 2016 vindt de actie vanuit Breda plaats.