Filmrecensie: Bon Bini Holland

Een poging is er wel gedaan om Asporaats losse sketches rondom restaurant FC Kip in een verhaal te stoppen, maar de uitwerking laat te wensen over. Bon Bini Holland introduceert de Curaçaose Robertico (Asporaat), een oplichter die moet onderduiken bij zijn tante in Rotterdam (ook Asporaat) en daar al snel in zijn oude patroon vervalt. Terwijl hij zich uitslooft in bovengenoemde kipkantine, probeert hij zijn schuld weg te poetsen door een rijke hoteleigenaar af te zetten met een verzonnen bungalowpark. Dat de zakenman daar met open ogen intrapt, is al een vroeg teken dat je voor een leuk verhaal niet bij Bon Bini Holland moet zijn.

Wat overblijft is een verzameling van scènes met schreeuwerige typetjes, die feitelijk niet veel meer doen dan schreeuwerige typetjes zijn. Een ordinaire Rotterdamse buurvrouw die buitenlanders haat (Asporaat onder een dikke laag make-up), Antilianen met een obsessie voor gefrituurde kip en een Chinees met een splaakgeblek. Goedkope, bekrompen humor.