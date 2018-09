Kygo naar Nederland

De Noor trekt met zijn Cloud Nine Tour door Europa en zal 26 maart Nederland aandoen.

Kygo is de artiestennaam van de Noorse DJ Kyrre Gørvell-Dahll. Begin 2014 kreeg hij internationaal veel aandacht door zijn remixes voor artiesten als Ed Sheeran, Seinabo Sey en Marvin Gaye, maar brak pas eind dat jaar wereldwijd door met zijn eerste single Firestone. Het nummer eindigde in meer dan 30 landen in de top 10 en stond in Nederland zelfs op de vierde plek in de Single Top 100. Zijn tweede single, Stole The Show, werd eveneens wereldwijd een hit en eindigde ook in Nederland hoog in de hitlijsten.

De kaartverkoop start vrijdag 11 december om 10.00.