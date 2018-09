Chris Hemsworth wilde altijd al acteren

Maar er was ook iets waar Chris niet dol op was. "Ik hield niet van school, stilzitten, de dag beginnen en eindigen op dezelfde plek. Ik wilde avontuur en acteren is eigenlijk het enige dat me steeds blijft verrassen", aldus de acteur die binnenkort is te zien in de film In the Heart of the Sea.

Hemsworth trouwde vijf jaar geleden met zijn vriendin Else Pataky met wie hij drie kinderen heeft. Wat het geheim is van hun huwelijk? Volgens Chris heeft dat te maken met hun vertrek uit Los Angeles. "In een periode van drie jaar kregen we onze kinderen en werd ik bekend. Alles veranderde. Als we ons huis uit liepen stonden daar overal paparazzi", legt Chris uit. "In LA staan overal fotografen, 24 uur per dag. Het voelde heel verstikkend voor ons." Inmiddels woont de acteur Hemsworth met zijn gezin vlakbij zijn ouders in Australië.