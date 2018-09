Autoregistraties piekt met dank aan zakenauto's

In november werden 40.516 auto's afgeleverd tegen 32.192 stuks in het jaar ervoor. Door de hogere afzet nam het jaartotaal over de eerste elf maanden met 29.000 auto's toe tot 380.367 stuks. De verwachting is dat door het groot aantal bestelde auto's ook december enorm zal pieken. Echter, met een afzet van dik 400.000 units over heel 2015 wordt het een gemiddeld jaar sinds de crisis uitbrak en de overheid door een twijfelachtige CO2-belastingstelsel de markt totaal ontwrichtte. In 2012, 2011, 2008 en 2007 lag de jaarafzet rond de half miljoen eenheden, waarvan 2011 zelfs op 555.846 stuks uitkwam.

De gekte rond de levering van zakenauto's met een lagere bijtelling ten opzichte van 2016 is nog niet voorbij. De vrachtwagens met bijvoorbeeld de Peugeot 308 en Volvo V40 rijden af en aan om ervoor te zorgen dat de klant zijn nieuwe auto vóór 1 januari 2016 in handen heeft. Na genoemde datum gelden hogere bijtellingspercentages.

Modellen als de -in alfabetische volgorde- BMW X5 plug-in hybrid, Mercedes-Benz C-Klasse, Mitsubishi Outlander PHEV, Peugeot 308, Toyota Auris, Volkswagen Passat GTE, Volvo V60 Plug-in Hybrid, Volvo XC90 T8 zijn nu zeer gewild vanwege de belastingvoordelen.

Top 5 Merken november 2015

1. Volkswagen: 5.684 stuks

2. Peugeot: 5.151

3. Volvo: 3.300

4. Opel: 2.496

5. Renault: 2.480

Top 5 Modellen november 2015

1. Peugeot 308: 4.011 stuks

2. Volkswagen Golf: 1.638

3. Volkswagen Passat: 1.615

4. Volvo V40: 1.582

5. Volkswagen Polo: 1.068

Opvallende uitschieters november 2015 vs. 2014

Ford C-Max: 266 - 129

Lexus CT200h: 144 - 72

Mercedes C-Klasse: 779 - 328

Mitsubishi Outlander: 927 - 509

Nissan Pulsar: 122 - 34

Opel Astra: 414 - 221

Peugeot 308: 4.011 - 2.000

Porsche Cayenne: 97 - 24

Seat Ibiza: 515 - 113

Skoda Fabia: 399 - 90

Volkswagen Golf: 1.476 - 1.161

Volkswagen Passat: 1.615 - 91

Volvo V40: 1.582 - 1.136

Volvo XC90: 741 - 0