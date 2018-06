Arjen Lubach haalt uit naar AvroTros

Lubach was twee jaar te zien als presentator van Moltalk, dat destijds alleen op internet werd uitgezonden. Hij kreeg onlangs per e-mail een uitnodiging om aan te schuiven tijdens de nabeschouwing van het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? Daar bedankte hij voor.

Op Facebook legt hij uit waarom hij niet ingaat op de uitnodiging. Een paar jaar geleden schreef hij een e-mail aan de eindredacteur van Wie is de Mol? met het idee om een WIDM-talkshow op te zetten. Met gasten, oud-deelnemers, tussenstanden en publieksreacties. Lubachs idee werd goedgekeurd door AvroTros, waarna hij het ook zelf ging presenteren. Na twee jaar kreeg Lubach zijn eigen talkshow en kon hij in dat jaar Moltalk, dat inmiddels op tv werd uitgezonden, niet presenteren. Hij sprak met eindredacteur Clemens van der Grinten af dat ze bij het volgende seizoen contact zouden hebben. Maar dat contact is er nooit geweest.

De presentator neemt het Clemens kwalijk dat hij nooit contact heeft opgenomen. "Ik kan niet anders dan concluderen dat Clemens van der Grinten een totaal andere visie heeft op fatsoen". Op de uitnodiging om bij de nabeschouwing te zijn, gaat Lubach dan ook niet in. Tenzij Clemens zijn excuses aanbiedt.

"Ik kom graag meteen de eerste aflevering, op 2 januari, maar alleen als de Avrotros 5.000 euro overmaakt naar KIKA, Clemens van der Grinten tijdens de live-uitzending in de eerste minuten aan tafel komt staan en mij een bescheiden bos bloemen overhandigt, met de woorden: 'Namens de Avro hartelijk dank voor uw frisse idee waar we nog jaren mee vooruit kunnen, meneer Lubach.'"

De omroep wilde vanavond niet reageren op de kwestie.

