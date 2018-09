Spectre voor vierde week op één

Volgens Universal is Nederland is één van de zeven landen wereldwijd waar The Hunger Games: Mockingjay Part II niet op nummer één is geopend. Inmiddels heeft Spectre 1,4 miljoen Nederlandse bezoekers getrokken en tot nu toe 13,1 miljoen euro opgebracht.

Daarmee loopt deze James Bond-film 9% voor op Skyfall na hetzelfde aantal dagen. Deze week zal de film de plaats van best bezochte film van 2015 innemen.