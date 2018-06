Nieuw album past bij Marco van nu

Eindelijk is het zover voor Marco Borsato: zijn nieuwe album Evenwicht ligt in de winkel. "Na een maandenlang proces van inzingen, bijschaven en opnemen kan ik het dan eindelijk met jullie delen. En wat ben ik er trots op, jongens", laat de zanger weten via zijn eigen website.

Borsato schrijft dat het album goed past bij wie hij nu is. "In de loop der jaren heb ik aardig wat bagage verzameld en dit hoor je ook terug op de plaat." Volgens Marco had hij sommige nieuwe liedjes vijftien jaar geleden niet kunnen zingen. "Daarvoor had ik toen nog te weinig eelt op mijn ziel. Tegenslagen als een faillissement en gezondheidsproblemen zoals de TIA hebben invloed gehad en mij mede gemaakt tot wie ik nu ben," aldus Marco.

De artiest (48) benadrukt dat hij zich goed voelt. "Ik sta met beide benen op de grond, ik ben sterker geworden, ik vaar mijn eigen koers en doe alleen nog maar dingen die ik leuk vind. Vandaar de titel Evenwicht. En ik ben ontzettend blij met deze plaat. Hij past bij mij en hopelijk ook bij jullie."

Hoewel Evenwicht pas vrijdag uitkwam, kreeg de zanger donderdagavond al een dubbel platina-plaat voor het album. De nieuwe cd was namelijk al meer dan 80.000 keer gereserveerd.