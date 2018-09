Filmrecensie: Maryland

Waar komt de voortdurende dreiging vandaan die Vincent lijkt te voelen als hij tijdens een zakenreis van Jessie’s man de beveiliging van Maryland op zich neemt? Op dit landgoed in het zuiden van Frankrijk verblijft de vrouw des huizes zelf ook. Toch lijkt zij zich nauwelijks van zijn aanwezigheid bewust. Vraag is ook hoe reëel de gevaren zijn die haar bodyguard denkt te zien.

Na haar stemmige kostuumdrama Augustine (2012) tapt regisseur Alice Winocour in de genrefilm Maryland uit een heel ander vaatje. Geholpen door ingetogen spel bouwt de Franse cineaste de spanning op. Een spanning die ook zorgt voor een kentering in de aanvankelijk zo afstandelijke relatie tussen Vincent en Jessie. Vooral als zij in deze pakkende thriller ruw wordt wakker geschud uit haar ogenschijnlijk zo zorgeloze bestaan als rijkeluisvrouw.