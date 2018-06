Lotus Elise nu ook met Sport-label te bestellen

Beide Sport-types zijn ten opzichte van de reguliere Elises tien kilogram lichter. Voor de Elise Sport resulteert dat in een wagengewicht van 866 kilogram. Het gewicht van de Elise Sport 220 blijft met 914 kilogram ook beperkt. Lotus installeert in de Sport-modellen lichtgewicht sportstoelen met naar wens de typische bekleding van de Esprit S1 uit 1976.

136 en 220 pk

Qua vermogen verandert er niets. Aan het onderstel wel, want Lotus installeert dempers van Bilstein en vering van Eibach. Voorts hangt de krachtbron in de Elise Sport en Elise Sport 220 alerter aan het gas. De Elise Sport heeft een 136 pk sterke 1,6 liter viercilinder. Genoeg om in 6,5 seconden naar 100 km/h te sprinten. De Elise Sport 220 heeft een 1,8 liter vierpitter met compressor met in totaal 220 pk en 250 Nm trekkracht (0-100 in 4,6 seconden). De topsnelheid bedraagt respectievelijk 204 en 234 km/h.

Lotus levert de Sport-versies in de kleuren Solid Red, Solid Yellow, Metallic Green, Metallic Blue, Metallic Silver, Metallic White, Metallic Grey, Metallic Orange, Metallic Black en Signature Grey in combinatie met een matzwarte difusser. De verkoop start in december.