Ontwikkelaar Caparo T1 in zwaar weer

De Caparo T1 werd in 2006 onthuld en deed zowel uiterlijk als motorisch denken aan een Formule 1-auto voor op straat. Achterin ligt een hoogtoerige 3,5 liter V8, die er 575 pk uitbraakte. En dat op een vierwieler die nog geen 500 kg weegt, staat garant voor extreme prestaties.

Kinderziektes

Iets wat de Caparo moeilijk verkoopbaar maakt, zeker omdat de T1 een gevaarlijke kinderziektes had. Fifth Gear-presentator Jason Plato raakte gewond toen het exemplaar waarin hij reed bij 250 km/h in brand vloog. Toen Jeremy Clarkson de Caparo reed, vloog een bodemplaat los en war er iets met de brandstofinjectie.

Evolution

Recent maakte Caparo bekend dat het werkt aan een T1 Evolution. Deze 700 pk sterke uitvoering van de T1 zou in beperkte aantallen gemaakt gaan worden en 1,1 miljoen euro moeten kosten. Of het apparaat er überhaupt komt, hangt af van wat er nu met Caparo gaat gebeuren.