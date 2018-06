Gewezen Volkswagen-topman Martin Winterkorn verlaat nu ook Audi

Vorige maand werd nog het vertrek van Winterkorn aangekondigd bij Porsche SE, de houdstermaatschappij die een meerderheidsbelang in Volkswagen heeft.Winterkorn moest in september weg als bestuursvoorzitter van Volkswagen vanwege het dieselschandaal. Zijn vertrek bij Audi als toezichthoudend voorzitter is per direct.

Wekelijks alles over lifestyle, reizen, wonen en culinair in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik