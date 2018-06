Mazda MX-5 Spyder en Speedster in Las Vegas

Veel details kan Mazda nog niet melden, behalve dan dat het puur om designstudies gaat. Over de MX-5 Spyder wil Mazda verder kwijt dat de auto vooral over vintage designelementen beschikt en is afgewerkt in de kleur Mercury Silver in combinatie met bruinkleurig leder.

De in Blue Ether gespoten MX-5 Speedster is een eerbetoon aan de minimalistische roadsters uit de jaren ’50 van de vorige eeuw. Een voorruit heeft deze concept niet.

Mazda heeft op basis van de vorige generatie MX-5 (NC) ook een Speedster (MX-5 Superlight Concept) en Spyder (gebouwd. Die auto's zijn helaas nooit in productie genomen.