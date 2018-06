Veelbelovende sportwagen van Yamaha: Sports Ride Concept

iStream Carbon

Yamaha heeft de Sports Ride Concept gedoopte creatie in samenwerking met Gordon Murray Design (GMD) ontwikkeld. GMD is verantwoordelijk voor het buisvormig frame een koolstofvezel panelen. Yamaha heeft daaromheen een sportief ogende coupé gebouwd.

GMD noemt het koolstofvezel frame iStream Carbon. Het frame is opgebouwd uit verschillende componenten die in een uiterst korte tijd aan elkaar verbonden kunnen worden. Het productieproces is goedkoop, maar het eindresultaat is ultrasterk en zeer licht. Dat biedt mogelijkheden voor een fabrikant als Yamaha, al is nog niet duidelijk of er productieplannen zijn voor deze coupé zijn.

Volgens Yamaha is het de bedoeling dat de bestuurder van de Sports Ride Concept dezelfde sensaties ervaart als op een tweewieler. De tweezitter is 3,9 meter lang, 1,72 meter breed en slechts 1,17 meter hoog. Het gewicht komt uit op slechts 750 kilogram. Over de aandrijflijn doet Yamaha geen uitspraken.