Laverne Cox in Rocky Horror Picture Show

De Orange Is The New Black-actrice mag voor de Fox-productie in de huid kruipen van Dr. Frank-N-Furter weet EW.

De transseksuele, buitenaardse wetenschapper werd in het origineel uit 1975 gespeeld door Tim Curry. De nieuwe televisiemusical wordt geregiseerd door Kenny Ortega en gaat in de herfst van 2016 in première.

De 31-jarige Cox werd met haar rol in Orange Is The New Black de eerste Afro-Amerikaanse transseksuele vrouw met een hoofdrol in een populaire televisieserie.