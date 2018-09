Review: Transcend DrivePro 520

Je ziet ze steeds vaker: dashcams waarin twee camera’s zijn ingebouwd. De voorste camera filmt de weg en de camera aan de achterkant filmt de binnenkant van het voertuig. In het geval van de DrivePro 520 heeft de voorste camera de beste filmkwaliteit (1920 x 1080). De opnames van de achterste camera zijn iets minder scherp, maar nog steeds duidelijk genoeg. Volgens Transcend is de binnencamera gemonteerd om de inzittenden in het geval van een ongeluk te filmen. De beelden zijn ook handig om je kinderen te confronteren met hun gedrag op de achterbank. Wie alleen rijdt, mikt de camera op zichzelf. Het kan nog best grappig zijn om jezelf te zien rijden.

Extra bewijs

Ook handig is dat een rijinstructeur de camera kan gebruiken om de leerling op bepaalde punten te wijzen. Voor taxichauffeurs is het systeem geschikt om passagiers achterin in de gaten te houden. Mocht er iets gebeuren op de achterbank, dan kan de taxibestuurder altijd terugvallen op de beelden. Het is een extra zekerheid. In het geval van een incident wordt er bewijs vastgelegd. En dat is waar dashcams in de basis voor zijn bedoeld.

Gebruik

Dan het gebruik. De Transcend DrivePro 520 Dual dashcam heeft net als andere modellen een simpele maar duidelijke menustructuur. Via het menu instellingen kun je verschillende zaken wijzigen, zoals de opnamekwaliteit, de opnameduur van de fragmenten en de gevoeligheid van de G-sensor. De G-sensor is een systeem waarbij de dashcam de impact tijdens een botsing opmerkt. Tijdens een botsing wordt de Emergency Modus ingeschakeld, zodat het ongeluk altijd op beeld wordt vastgelegd. In deze modus wordt het fragment in een aparte map opgeslagen op de SD-kaart, zodat hij niet wordt overschreven. Normale bestanden worden zodra de geheugenkaart vol is, automatisch overschreven. Tijdens meerdere proefritten bleek dat de G-sensor vooral tijdens hogere snelheden te gevoelig is, ook in de minst gevoelige stand.

De opgenomen beelden zijn helder en de kentekens zijn goed afleesbaar. Met een zogeheten snapshot functie kun je van opnames een printscreen maken. Iets waar een verzekeraar of justitie om kan vragen. Het schermpje (2,4 inch) is geen touchscreen. Handig is dat de ingebouwde GPS-module automatisch de locatie aan de opnames toevoegt. Vooral voor verzekeraars is dat een handige toevoeging, omdat deze informatie relevant kan zijn.

Wifi

Het systeem heeft een ingebouwde Wifi-module waarmee je een smartphone kunt koppelen aan het apparaat. De Wifi-functie is een handige tool, want opnames kunnen direct worden bekeken op smartphone of tablet. Het SD-kaartje hoeft dus niet uit het apparaat gehaald te worden. Transcend levert standaard een 32GB-geheugenkaart en dat is meer dan voldoende.

Neem de zuignap

De DrivePro 520 is leverbaar met een zuignap of een plaksysteem. Tip: neem altijd de zuignap. Die kun je ook nog in andere auto’s plaatsen. Het plaksysteem is dermate sterk dat je de plakstrip nauwelijks kunt verwijderen. De zuignap is makkelijker in omvang maar dient wel zorgvuldig tegen de ruit te worden geplakt. Door schokken in het onderstel van de auto kan de zuignap loslaten. Tijd nemen om het systeem goed te plaatsen is dus een aanrader. Groot voordeel van de DrivePro 520 is de prijs. Hij kost 219 euro en is daarmee vrij goedkoop ten opzichte van concurrenten. Qua design is het geen hoogstandje, maar de wat goedkoop ogende behuizing kan wel tegen een stootje.

Alternatieven: Blackvue DR650GW-1CH (€265), Blackvue DR650GW-2CH (€349), DOD Champion SP1 Motorsport (€299,95), Thinkware F750 (€259), BlackSys CL-100B (€269).

PLUS

+ Duidelijke menustructuur

+ Heldere beelden (ook ’s nachts)

+ Handige Wifi-functie voor bekijken beelden op tablet/smartphone

+ Dubbele camera legt ook bestuurder vast

+ Standaard 32 GB

+ Prijs, goedkoper dan concurrenten

MIN

- Te gevoelige G-sensor

- Goedkope looks, maar behuizing is stevig

- Formaat, kan compacter

- Zuignap kan soms loslaten

Klik hier voor andere Transcend-reviews