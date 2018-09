Benjamin Barber selecteert films voor IDFA

Dit jaar verschijnt er een nieuwe versie van Barbers boek met als subtitel 'Isis on the Internet', omdat het twintig jaar geleden is dat zijn werk verscheen. Naast schrijver is de Amerikaan ook politiek adviseur van onder anderen toenmalig president Bill Clinton en momenteel van diverse burgemeesters in de hele wereld voor het project 'The Global Parliament of Mayors Project'.

De nieuwe documentaires die Barber heeft gekozen, zijn te zien in De Kleine Komedie. Het IDFA vindt plaats van 18 tot en met 29 november.